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Яя Туре: «Я сосредоточен на „Манчестер Сити“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Туре Яя
Сегодня, 05:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре не собирается говорить, где продолжит карьеру, пока идет чемпионат Англии:

«Мое внимание сосредоточено на „Сити“. Пока что мое будущее останется неизвестным, потому что чемпионат еще не закончен. Мы с ребятами сфокусированы на нем. Это главное. Я - футболист, я принадлежу футбольному полю.

Что будет потом, сказать трудно».

Напомним, ранее Туре заявил, что хочет сделать «Манчестер Сити» более значимым клубом чем МЮ.

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