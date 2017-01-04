Яя Туре: «Я сосредоточен на „Манчестер Сити“»
Сегодня, 05:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре не собирается говорить, где продолжит карьеру, пока идет чемпионат Англии:
«Мое внимание сосредоточено на „Сити“. Пока что мое будущее останется неизвестным, потому что чемпионат еще не закончен. Мы с ребятами сфокусированы на нем. Это главное. Я - футболист, я принадлежу футбольному полю.
Что будет потом, сказать трудно».
Напомним, ранее Туре заявил, что хочет сделать «Манчестер Сити» более значимым клубом чем МЮ.
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