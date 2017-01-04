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Анри: «„Арсенал“ должен побеждать в таких матчах, если хочет взять титул»

Матч: БорнмутБорнмут3 : 3АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Анри Тьерри
Сегодня, 05:55 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением после матча своей бывшей команды с «Борнмутом» (3:3) в рамках 20-го тура АПЛ, где «канониры» сумели свести результат к ничьей, проигрываю со счетом 0:3:

«Они проявили характер в последние полчаса игры, но вопрос в том, почему они не играли так с самого начала.

Если ты хочешь выиграть чемпионат, нужно побеждать в таких матчах. Они не оказали никакого давления на „Челси“, который будет играть с „Тоттенхэмом“».

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