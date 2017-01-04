«Брайтон» и «Кристал Пэлас» претендуют на Лэмпарда

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард может продолжить карьеру в одном из английских клубов.

Сообщается, что 38-летним хавбеком заинтересовались «Кристал Пэлас» и «Брайтон».

Сам футболист ранее заявил, что ждет предложения от «Челси».