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«Брайтон» и «Кристал Пэлас» претендуют на Лэмпарда

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Брайтон & Хов, Кристал Пэлас, Лэмпард Фрэнк
Сегодня, 06:13 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард может продолжить карьеру в одном из английских клубов.

Сообщается, что 38-летним хавбеком заинтересовались «Кристал Пэлас» и «Брайтон».

Сам футболист ранее заявил, что ждет предложения от «Челси».

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