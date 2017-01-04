«Брайтон» и «Кристал Пэлас» претендуют на Лэмпарда
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Брайтон & Хов, Кристал Пэлас, Лэмпард Фрэнк
Сегодня, 06:13 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Павел Молочный
Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард может продолжить карьеру в одном из английских клубов.
Сообщается, что 38-летним хавбеком заинтересовались «Кристал Пэлас» и «Брайтон».
Сам футболист ранее заявил, что ждет предложения от «Челси».
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