Шнейдерлин может перейти в «Марсель»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Марсель, Шнейдерлин Морган
Сегодня, 06:58 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин заинтересовал «Марсель».
Согласно источнику, руководство французского клуба не смущает сумма в 24 млн фунтов, которую требует МЮ за 27-летнего хавбека.
Ранее стало известно, что главный тренер «манкунианцев» Жозе Моуриньо не хочет отдавать игрока в «Эвертон», но был бы рад отпустить его в миланский «Интер».
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