Шнейдерлин может перейти в «Марсель»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин заинтересовал «Марсель».

Согласно источнику, руководство французского клуба не смущает сумма в 24 млн фунтов, которую требует МЮ за 27-летнего хавбека.

Ранее стало известно, что главный тренер «манкунианцев» Жозе Моуриньо не хочет отдавать игрока в «Эвертон», но был бы рад отпустить его в миланский «Интер».