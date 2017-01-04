«Манчестер Сити» летом постарается купить Нзонзи за 25 млн фунтов

Полузащитник «Севильи» Стивен Нзонзи является одной из приоритетных летних трансферных целей «Манчестер Сити».

За 28-летнего хавбека «горожане» готовы заплатить около £ 25 млн. Отметим, что в услугах Нзонзи заинтересован лично главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Напомним, помимо «Ман Сити» игроком интересуются «Челси», «Барселона» и «Ювентус».