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Роналду может пропустить кубковый матч с «Севильей»

Матч: РеалРеал-:-СевильяСевилья
Начало матча: Сегодня, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Роналду Криштиану
Сегодня, 07:29 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вероятно пропустит первый матч 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей».

Сообщается, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан пообещал дать отдохнуть 31-летнему футболисту в первом матче 2017 года.

Напомним, что из-за недавних травм в кубковой встрече не примут участие защитники клуба Серхио Рамос и Пепе.

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