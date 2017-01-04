Роналду может пропустить кубковый матч с «Севильей»
Сегодня, 07:29 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вероятно пропустит первый матч 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей».
Сообщается, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан пообещал дать отдохнуть 31-летнему футболисту в первом матче 2017 года.
Напомним, что из-за недавних травм в кубковой встрече не примут участие защитники клуба Серхио Рамос и Пепе.
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