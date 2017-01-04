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Анри: «„Челси“ не волнует их серия, им нужен лишь титул»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм-:-ЧелсиЧелси
Начало матча: Сегодня, 23:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Анри Тьерри
Сегодня, 08:12 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился ожиданиями от центрального матча 20-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси»:

«„Челси“ нужен лишь титул. Им все равно, как они его выиграют, как будут при этом играть, выдадут ли серию из 14, 15 или 16 игр подряд без поражений.

Завтра им нужно победить на „Уайт Харт Лэйн“, и сделать это будет непросто.

Мы все знаем, что „Тоттенхэм“ захочет стереть воспоминания о прошлогоднем матче на „Стэмфорд Бридж“, все помнят ту игру».

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