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«Марсель» может включить Диарра в сделку по приобретению Пайета

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Вест Хэм, Пайет Димитри, Диарра Лассана
Сегодня, 08:23 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь

По информации французских СМИ, «Марсель» близок к приобретению полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета.

Сообщается, что провансальцы могут включить в сделку по приобретению хавбека полузащитника Лассана Диарра, который отправится в противоположном направлении.

Стоит отметить, что главный тренер «молотобойцев» Славен Билич отрицает, что клуб готов расстаться с Пайетом.

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