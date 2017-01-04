«Марсель» может включить Диарра в сделку по приобретению Пайета

По информации французских СМИ, «Марсель» близок к приобретению полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета.

Сообщается, что провансальцы могут включить в сделку по приобретению хавбека полузащитника Лассана Диарра, который отправится в противоположном направлении.

Стоит отметить, что главный тренер «молотобойцев» Славен Билич отрицает, что клуб готов расстаться с Пайетом.