Источник: «Ломбертс останется в „Зените“ до конца сезона»

По информации бельгийской прессы, «Зенит» не заинтересован в расставании с защитником Николасом Ломбертсом в январе.

Сообщается, что 31-летний футболист, чей контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2018 года, останется в петербургском клубе до конца сезона.

Напомним, что интерес к бельгийцу проявляют «Брюгге» и «Гент».