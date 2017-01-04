Источник: «Ломбертс останется в „Зените“ до конца сезона»
Сегодня, 08:42 | Источник: voetbal24.be | Редакция: Антон Белюсь
По информации бельгийской прессы, «Зенит» не заинтересован в расставании с защитником Николасом Ломбертсом в январе.
Сообщается, что 31-летний футболист, чей контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2018 года, останется в петербургском клубе до конца сезона.
Напомним, что интерес к бельгийцу проявляют «Брюгге» и «Гент».
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