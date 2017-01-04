Зидан: «Обиды Хамеса в прошлом. Мы с ним поговорили»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в который раз попытался развеять слухи о том, что полузащитник «сливочных» Хамес Родригес в январе сменит клубную прописку:

«Хамес - игрок „Реала“, важный игрок.

Он пережил тяжелый момент, ведь вы злитесь, если не играете в финале. Я это понимаю. Но все это в прошлом. Мы с ним поговорили.

Он игрок „Реала“ и хочет быть здесь, в лучшем клубе мира, и больше ничего. Мы продолжим упорно работать».