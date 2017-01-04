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Зидан: «Обиды Хамеса в прошлом. Мы с ним поговорили»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Зидан Зинедин , Родригес Хамес
Сегодня, 08:52 | Источник: outside90.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в который раз попытался развеять слухи о том, что полузащитник «сливочных» Хамес Родригес в январе сменит клубную прописку:

«Хамес - игрок „Реала“, важный игрок.

Он пережил тяжелый момент, ведь вы злитесь, если не играете в финале. Я это понимаю. Но все это в прошлом. Мы с ним поговорили.

Он игрок „Реала“ и хочет быть здесь, в лучшем клубе мира, и больше ничего. Мы продолжим упорно работать».

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