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В китайской Суперлиге хотят изменить регламент

Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 09:02 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

В китайской Суперлиге может быть введено крайне любопытное правило.

Сообщается, что Ассоциация футбола Китая намерена прописать в регламенте местного чемпионата пункт, согласно которому положение команд в итоговой таблице первенства при равенстве очков, набранных клубами, будет зависеть от количества мячей, забитых китайскими футболистами.

Как ожидается, это будет сделано с целью простимулировать клубы, тратящие десятки миллионов долларов на покупку легионеров, уделять внимание и развитию местных талантов.

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