В китайской Суперлиге хотят изменить регламент
Сегодня, 09:02 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
В китайской Суперлиге может быть введено крайне любопытное правило.
Сообщается, что Ассоциация футбола Китая намерена прописать в регламенте местного чемпионата пункт, согласно которому положение команд в итоговой таблице первенства при равенстве очков, набранных клубами, будет зависеть от количества мячей, забитых китайскими футболистами.
Как ожидается, это будет сделано с целью простимулировать клубы, тратящие десятки миллионов долларов на покупку легионеров, уделять внимание и развитию местных талантов.
Другие материалы по теме:
00:39 Видео «Арсенал» отыграл три мяча у «Борнмута» 114
Вчера
Александр Чистяков
В течение нескольких дней в АПЛ два гола были забиты «ударами скорпиона» - отличились Мхитарян и Жиру. «Соккер.ру» вспоминает другие случаи применения сложной техники.
Или войдите через
Выстрелят они неожиданно для всех, но это будет точный выстрел.
У них и сейчас есть из кого выбирать, в футбол в Китае играют десятки миллионов людей.
Уже в следующем десятилетии они преподнесут хороший сюрприз всему футбольному миру.