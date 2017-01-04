В китайской Суперлиге хотят изменить регламент

В китайской Суперлиге может быть введено крайне любопытное правило.

Сообщается, что Ассоциация футбола Китая намерена прописать в регламенте местного чемпионата пункт, согласно которому положение команд в итоговой таблице первенства при равенстве очков, набранных клубами, будет зависеть от количества мячей, забитых китайскими футболистами.

Как ожидается, это будет сделано с целью простимулировать клубы, тратящие десятки миллионов долларов на покупку легионеров, уделять внимание и развитию местных талантов.