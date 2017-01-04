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Клементе: «Месси опережает всех. Роналду должен радоваться тому, что он второй в мире»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Реал, Клементе Хавьер , Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 09:21 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший тренер сборной Испании Хавьер Клементе уверен, что в мире нет футболиста лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси:

«Месси опережает всех. Он делает очень многое, и сумма этих умений выводит его на первое место.

Это вовсе не означает, что остальные игроки плохи, не знаю, почему некоторых это так сильно выводит из себя.

Если ты не первый, то кого волнует, что ты второй. Ты не можешь повлиять на ситуацию, если кто-то был рожден более талантливым, чем ты.

Криштиану должен радоваться и гордиться тем, что он второй в мире.

У Криштиану лучше пресс, преимущество в росте, он лучше играет головой. Есть вещи, в которых Роналду лучше, но Месси обходит его в технике, способностях и видении поля, вот и все. Роналду должен быть счастлив, что он второй, ведь нет в мире спорта более достойной вещи, чем признавать мастерство твоих соперников».

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