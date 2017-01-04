Почеттино: «Уверен, что „Тоттенхэм“ сможет обыграть „Челси“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что в центральном матче 20-го тура АПЛ «шпорам» по силам обыграть «Челси», который подходит к данному поединку с серией из 13 побед подряд:

«У „Челси“ есть столь важный задел перед конкурентами, но мы уверены, что на „Уайт Харт Лэйн“ при поддержке наших болельщиков мы можем победить. Мы амбициозны.

Знаем, что у „Челси“ классные игроки, которые сейчас очень уверены в своих силах, но вы знаете, что соперникам приходится нелегко в матчах на нашем домашнем стадионе. Мы подходим к матчу в хорошей форме

Это будет отличная игра. С нетерпением ждем начала встречи».