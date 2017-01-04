Источник: «Таски заключил контракт с „Трабзонспором“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Трабзонспор, Таски Сердар
Сегодня, 10:10 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Спартака» Сердар Таски, судя по всему, продолжит карьеру в Турции.
По информации источника, 29-летний футболист заключил с «Трабзонспором» контракт на 3.5 года с жалованием в 2.3 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер игрока за 3 млн евро.
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Они будут верить, ля.
Главное, чтобы переезжающие к туркам спартачи не устроили давку с дракой на выходе.
Не нужен он нам!
Удачи!!!