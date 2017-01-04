Источник: «Таски заключил контракт с „Трабзонспором“»

Защитник «Спартака» Сердар Таски, судя по всему, продолжит карьеру в Турции.

По информации источника, 29-летний футболист заключил с «Трабзонспором» контракт на 3.5 года с жалованием в 2.3 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер игрока за 3 млн евро.