«Челси» нацелился на защитника «Наполи» Гулама
Сегодня, 10:20 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Челси» заинтересован в приобретении защитника «Наполи» Фаузи Гулама.
Напомним, что «партенопейцы» предложили 25-летнему алжирцу новый контракт с увеличенным жалованием (30 тысяч фунтов в неделю), однако игрок отклонил его. Сообщается, что защитник хочет получать не менее 40 тысяч фунтов в неделю, а также настаивает на том, чтобы в контракт был включен пункт о сумме отступных в размере 34 млн фунтов.
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