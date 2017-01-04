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«Челси» нацелился на защитника «Наполи» Гулама

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Челси, Гулам Фаузи
Сегодня, 10:20 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь


«Челси» заинтересован в приобретении защитника «Наполи» Фаузи Гулама.


Напомним, что «партенопейцы» предложили 25-летнему алжирцу новый контракт с увеличенным жалованием (30 тысяч фунтов в неделю), однако игрок отклонил его. Сообщается, что защитник хочет получать не менее 40 тысяч фунтов в неделю, а также настаивает на том, чтобы в контракт был включен пункт о сумме отступных в размере 34 млн фунтов.


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