«Челси» нацелился на защитника «Наполи» Гулама



«Челси» заинтересован в приобретении защитника «Наполи» Фаузи Гулама.





Напомним, что «партенопейцы» предложили 25-летнему алжирцу новый контракт с увеличенным жалованием (30 тысяч фунтов в неделю), однако игрок отклонил его. Сообщается, что защитник хочет получать не менее 40 тысяч фунтов в неделю, а также настаивает на том, чтобы в контракт был включен пункт о сумме отступных в размере 34 млн фунтов.



