Кёртис: «Сказал Клементу, что на его месте я бы остался в „Баварии“»

Тренер «Суонси Сити» Алан Кертис прокомментировал назначение бывшего ассистента Карло Анчелотти в «Баварии» Пола Клемента на пост главного тренера «лебедей»:

«У Клемента была прекрасная работа в „Баварии“, но ему захотелось вызова. Я говорил ему, что на его месте я бы остался в „Баварии“! Думаю, его удивило, как прилично мы сыграли против „Кристал Пэлас“ („Суонси“ победил со счетом 2:1).

Дальше нас ждут игры с „Арсеналом“ и „Манчестер Сити“... Если выступим так, как в матче с „Кристал Пэлас“, то сможем вновь быть конкурентоспособными, чего нельзя было сказать о нас в последние пару месяцев».