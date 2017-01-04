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Кёртис: «Сказал Клементу, что на его месте я бы остался в „Баварии“»

Матч: Кристал ПэласКристал Пэлас1 : 2Суонси СитиСуонси Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Кертис Алан, Клемент Пол
Сегодня, 10:31 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Тренер «Суонси Сити» Алан Кертис прокомментировал назначение бывшего ассистента Карло Анчелотти в «Баварии» Пола Клемента на пост главного тренера «лебедей»:

«У Клемента была прекрасная работа в „Баварии“, но ему захотелось вызова. Я говорил ему, что на его месте я бы остался в „Баварии“! Думаю, его удивило, как прилично мы сыграли против „Кристал Пэлас“ („Суонси“ победил со счетом 2:1).

Дальше нас ждут игры с „Арсеналом“ и „Манчестер Сити“... Если выступим так, как в матче с „Кристал Пэлас“, то сможем вновь быть конкурентоспособными, чего нельзя было сказать о нас в последние пару месяцев».

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