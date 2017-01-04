«Ман Сити» понадобился защитник «Атлетико» Люка Эрнандес

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Сити».

Сообщается, «матрасники» вряд ли отпустят 20-летнего футболиста в январе, однако «горожане» согласны ждать до лета, чтобы предпринять попытку приобрести футболиста.

Трансферная стоимость француза оценивается в 20 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Сити» летом также постарается купить хавбека «Севильи» Стивена Нзонзи за 25 млн фунтов.