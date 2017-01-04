«Ман Сити» понадобился защитник «Атлетико» Люка Эрнандес
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Манчестер Сити, Эрнандес Люка
Сегодня, 10:54 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Сити».
Сообщается, «матрасники» вряд ли отпустят 20-летнего футболиста в январе, однако «горожане» согласны ждать до лета, чтобы предпринять попытку приобрести футболиста.
Трансферная стоимость француза оценивается в 20 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что «Сити» летом также постарается купить хавбека «Севильи» Стивена Нзонзи за 25 млн фунтов.
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