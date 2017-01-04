«Спартак» поборется с «Аталантой» за хавбека «Палермо» Хильемарка

По информации итальянских СМИ, «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Палермо» Оскару Хильемарку.

Сообщается, что «красно-белые» готовы заплатить за 24-летнего шведа 3 млн евро, а самому игроку платить 1 млн евро в год.

Также на Хильемарка претендует «Аталанта».

Добавим, что контракт футболиста с «Палермо» рассчитан до лета 2019 года.