«Спартак» поборется с «Аталантой» за хавбека «Палермо» Хильемарка
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Палермо, Спартак М, Аталанта, Хильемарк Оскар
Сегодня, 11:05 | Источник: Sportsmole.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Палермо» Оскару Хильемарку.
Сообщается, что «красно-белые» готовы заплатить за 24-летнего шведа 3 млн евро, а самому игроку платить 1 млн евро в год.
Также на Хильемарка претендует «Аталанта».
Добавим, что контракт футболиста с «Палермо» рассчитан до лета 2019 года.
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