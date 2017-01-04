Сампаоли: «3-е место в Ла Лиге станет очень хорошим достижением для „Севильи“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Севилья, Реал, Барселона, Сампаоли Хорхе
Сегодня, 11:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Севильи» Хорхе Cампаоли оценил перспективы команды в нынешнем сезоне:
«Сможет ли „Севилья“ выиграть чемпионат, если „Барселона“ и „Реал“ начнут проигрывать? Крайне маловероятно, что оба этих клуба начнут проигрывать одновременно, к тому же, нам сложно вести борьбу на три фронта с тем составом, что у нас есть.
Буду ли я счастлив, если мы выйдем в четвертьфинал Лиги чемпионов и финишируем на третьем месте в Ла Лиге? Не знаю. Быть в восьмерке сильнейших команд Европы - это мечта, а третье место в чемпионате станет очень хорошим достижением. Посмотрим. Вторая половина сезона будет более тяжелой, чем первая».
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