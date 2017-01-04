Сампаоли: «3-е место в Ла Лиге станет очень хорошим достижением для „Севильи“»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Cампаоли оценил перспективы команды в нынешнем сезоне:

«Сможет ли „Севилья“ выиграть чемпионат, если „Барселона“ и „Реал“ начнут проигрывать? Крайне маловероятно, что оба этих клуба начнут проигрывать одновременно, к тому же, нам сложно вести борьбу на три фронта с тем составом, что у нас есть.

Буду ли я счастлив, если мы выйдем в четвертьфинал Лиги чемпионов и финишируем на третьем месте в Ла Лиге? Не знаю. Быть в восьмерке сильнейших команд Европы - это мечта, а третье место в чемпионате станет очень хорошим достижением. Посмотрим. Вторая половина сезона будет более тяжелой, чем первая».