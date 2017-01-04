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Пранделли: «Будь я корыстным, ждал бы, пока в „Валенсии“ меня уволят»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Валенсия, Пранделли Чезаре
Сегодня, 11:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Валенсии» Чезаре Пранделли рассказал, что не получит от клуба никакой финансовой компенсации за разрыв контракта:

«Мой контракт с „Валенсией“ был рассчитан на два года. Могу заверить вас, что это был отличный контракт.

Если бы я действовал из соображений корысти, то ждал бы, пока меня уволят, но я так не сделал.

Мне заплатят три месячных оклада. Они хотели урезать мою зарплату, но я напомнил им, что это руководство клуба предлагало мне такой контракт».

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