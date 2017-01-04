Пранделли: «Будь я корыстным, ждал бы, пока в „Валенсии“ меня уволят»

Бывший наставник «Валенсии» Чезаре Пранделли рассказал, что не получит от клуба никакой финансовой компенсации за разрыв контракта:

«Мой контракт с „Валенсией“ был рассчитан на два года. Могу заверить вас, что это был отличный контракт.

Если бы я действовал из соображений корысти, то ждал бы, пока меня уволят, но я так не сделал.

Мне заплатят три месячных оклада. Они хотели урезать мою зарплату, но я напомнил им, что это руководство клуба предлагало мне такой контракт».