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Конте: «Венгер и Моуриньо злятся из-за лидерства „Челси“, а не из-за календаря»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Арсенал, Ман Юнайтед, Конте Антонио , Венгер Арсен , Моуриньо Жозе
Сегодня, 11:50 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на критику наставников «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», которые считают, что календарь АПЛ благоволит «синим»:

«Думаю, Венгер и Моуриньо злятся из-за нашего лидерства, а не из-за календаря. Это нормально, такое случается и в Италии, когда вы на вершине. Я не составлял календарь. Все наше преимущество - лишь один лишний день отдыха перед игрой с „Тоттенхэмом“.

Для меня преимущество - это нечто иное. За сезон может произойти всякое, в том числе и ситуации, где вы получаете преимущество, но это не один из этих случаев. Ранее у нас был отрезок, где мы играли трижды за 6 дней - против „Вест Бромвича“, „Сандерленда“ и „Кристал Пэлас“. Однако мы продемонстрировали хорошую физическую подготовку. Мы усердно работали».

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