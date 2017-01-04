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Суботич может продолжить карьеру в «Гамбурге»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Гамбург, Суботич Невен
Сегодня, 12:00 | Источник: waz-online.de | Редакция: Антон Белюсь

Руководство «Гамбурга» рассматривает вариант приобретения защитника дортмундской «Боруссии» Невена Суботича.

Накануне «динозавры» расторгли контракт с защитником Эмиром Спахичем, потому находятся в поиске нового игрока обороны.

В ближайшее время Суботич должен провести переговоры с «Гамбургом».

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