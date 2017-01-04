Суботич может продолжить карьеру в «Гамбурге»

Руководство «Гамбурга» рассматривает вариант приобретения защитника дортмундской «Боруссии» Невена Суботича.

Накануне «динозавры» расторгли контракт с защитником Эмиром Спахичем, потому находятся в поиске нового игрока обороны.

В ближайшее время Суботич должен провести переговоры с «Гамбургом».