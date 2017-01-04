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Пранделли: «В Испании все клубы используют одну тактическую схему»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Валенсия, Пранделли Чезаре
Сегодня, 12:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Валенсии» Чезаре Пранделли поделился впечатлениями от работы в Ла Лиге: 

«С точки зрения техники, испанскому чемпионату нет равных.

Команды играют там очень организованно, дорожат мячом, там полно атакующих мастеров.

Борьба там идет до последней минуты, и болельщики ожидают этого.

Но что касается тактики, то здесь они очень монотонны. Все клубы играют по схеме 4-2-3-1, пусть иногда и маскируют ее под другие». 

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