Пранделли: «В Испании все клубы используют одну тактическую схему»

Бывший наставник «Валенсии» Чезаре Пранделли поделился впечатлениями от работы в Ла Лиге:

«С точки зрения техники, испанскому чемпионату нет равных.

Команды играют там очень организованно, дорожат мячом, там полно атакующих мастеров.

Борьба там идет до последней минуты, и болельщики ожидают этого.

Но что касается тактики, то здесь они очень монотонны. Все клубы играют по схеме 4-2-3-1, пусть иногда и маскируют ее под другие».