Пранделли: «В Испании все клубы используют одну тактическую схему»
Сегодня, 12:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник «Валенсии» Чезаре Пранделли поделился впечатлениями от работы в Ла Лиге:
«С точки зрения техники, испанскому чемпионату нет равных.
Команды играют там очень организованно, дорожат мячом, там полно атакующих мастеров.
Борьба там идет до последней минуты, и болельщики ожидают этого.
Но что касается тактики, то здесь они очень монотонны. Все клубы играют по схеме 4-2-3-1, пусть иногда и маскируют ее под другие».
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