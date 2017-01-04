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«Спартак» поздравил Промеса с днём рождения

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 12:17 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь

«Спартак» поздравил полузащитника Квинси Промеса с днем рождения. Сегодня голландцу исполнилось 25 лет.

«Поздравляем Квинси с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе „Спартака“!» - говорится в заявлении на официальном сайте «красно-белых».

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