«Спартак» поздравил Промеса с днём рождения

«Спартак» поздравил полузащитника Квинси Промеса с днем рождения. Сегодня голландцу исполнилось 25 лет.

«Поздравляем Квинси с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе „Спартака“!» - говорится в заявлении на официальном сайте «красно-белых».