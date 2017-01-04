«Спартак» поздравил Промеса с днём рождения
Сегодня, 12:17 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь
«Спартак» поздравил полузащитника Квинси Промеса с днем рождения. Сегодня голландцу исполнилось 25 лет.
«Поздравляем Квинси с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе „Спартака“!» - говорится в заявлении на официальном сайте «красно-белых».
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Или войдите через
25 лет, а уже такой прогресс - так держать.
Что ни говори, а как приятно, что в Спартаке наконец-то играют такие профи, как Промес.
Третий сезон уже марку держит!
Здоровья, красивой игры, больше голов красивых и важных!))