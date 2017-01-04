Олегу Романцеву - 63
Сегодня, 12:22 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня исполняется 63 года самому титулованному тренеру в истории «Спартака» Олегу Романцеву. Московский клуб поздравил именитого специалиста.
«ФК „Спартак-Москва“ от всей души поздравляет Олега Ивановича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, благополучия и побед любимой команды!» - говорится в заявлении на официальном сайте «красно-белых».
Напомним, что сегодня свой день рождения также отмечает полузащитник «Спартака» Квинси Промес.
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Чтоб его каждый клуб умывал, опуская по таблице всё ниже и ниже -- а спартачи чтоб продолжали петь дифирамбы его "тренерскому мастерству".
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Я бы при жизни поставил ОИРу памятник. Как он переименовывает старостинский Спартак, как он акционирует этот Спартак-новодел, как он прихватизирует акции этого поддельного Спартака -- и как перепродаёт эти акции Червиченке. Нормальная бы вышла скульптурная группа. Всё мраморное, в краснобелых цветах -- и только одни доллары чтоб зелёные. Зато гора!
Здоровья.
Спасибо за вклад в спартаковскую победную историю.
Здоровья и всех Благ, Олег Иванович!