Олегу Романцеву - 63

Сегодня исполняется 63 года самому титулованному тренеру в истории «Спартака» Олегу Романцеву. Московский клуб поздравил именитого специалиста.

«ФК „Спартак-Москва“ от всей души поздравляет Олега Ивановича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, благополучия и побед любимой команды!» - говорится в заявлении на официальном сайте «красно-белых».

Напомним, что сегодня свой день рождения также отмечает полузащитник «Спартака» Квинси Промес.