МЮ претендует на хавбека «Марселя» Диарра

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить провансальцам за 31-летнего хавбека полузащитника Моргана Шнейдерлина.

Если же французский клуб откажется от услуг Шнейдерлина, то МЮ намерен продать француза в другой клуб и потратить вырученные деньги на приобретение Диарра.