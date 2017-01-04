МЮ претендует на хавбека «Марселя» Диарра
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Марсель, Шнейдерлин Морган, Диарра Лассана
Сегодня, 12:36 | Источник: footmercato.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить провансальцам за 31-летнего хавбека полузащитника Моргана Шнейдерлина.
Если же французский клуб откажется от услуг Шнейдерлина, то МЮ намерен продать француза в другой клуб и потратить вырученные деньги на приобретение Диарра.
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