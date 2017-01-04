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Источник: «11 января Ромуло присоединится к „Фламенго“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Фламенго, Ромуло
Сегодня, 13:11 | Источник: uol.com.br | Редакция: Антон Белюсь

По информации бразильской прессы, полузащитник «Спартака» Ромуло 11 января присоединится к «Фламенго».

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец готов отказаться от финансовых запросов, чтобы покинуть «Спартак» на правах свободного агента и подписать контракт с «Фламенго».

Добавим, что действующее трудовое соглашение Ромуло с «красно-белыми» рассчитано до лета 2017 года.

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