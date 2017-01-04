Источник: «11 января Ромуло присоединится к „Фламенго“»

По информации бразильской прессы, полузащитник «Спартака» Ромуло 11 января присоединится к «Фламенго».

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец готов отказаться от финансовых запросов, чтобы покинуть «Спартак» на правах свободного агента и подписать контракт с «Фламенго».

Добавим, что действующее трудовое соглашение Ромуло с «красно-белыми» рассчитано до лета 2017 года.