Источник: «11 января Ромуло присоединится к „Фламенго“»
Сегодня, 13:11 | Источник: uol.com.br | Редакция: Антон Белюсь
По информации бразильской прессы, полузащитник «Спартака» Ромуло 11 января присоединится к «Фламенго».
Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец готов отказаться от финансовых запросов, чтобы покинуть «Спартак» на правах свободного агента и подписать контракт с «Фламенго».
Добавим, что действующее трудовое соглашение Ромуло с «красно-белыми» рассчитано до лета 2017 года.
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Удачи и здоровья!
из спартака уходят, чтобы вернуться на родину, поближе к семье. в клубе работают понимающие люди и не препятствуют таким переходам
из зенита уходят в китай, чтобы после дойки газпроекта продолжить грести бабло в другом месте
вот и вся разница