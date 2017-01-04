Врач ЦСКА: «Цауне нужна операция на голеностопе»
Сегодня, 13:18 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что полузащитнику ЦСКА Александру Цауне потребуется операция на голеностопном суставе:
«У Саши проблема в голеностопном суставе, которая не позволяет ему полноценно тренироваться. Варианты лечения, которые нам предложили в Америке, Германии и Голландии одинаковы - ему нужна операция на голеностопе».
Напомним, что летом 28-летний игрок уже перенес одну операцию и с тех пор не принимал участия в матчах чемпионата России.
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