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Врач ЦСКА: «Цауне нужна операция на голеностопе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: травмы игроков, ЦСКА, Цауня Александр
Сегодня, 13:18 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что полузащитнику ЦСКА Александру Цауне потребуется операция на голеностопном суставе:

«У Саши проблема в голеностопном суставе, которая не позволяет ему полноценно тренироваться. Варианты лечения, которые нам предложили в Америке, Германии и Голландии одинаковы - ему нужна операция на голеностопе».

Напомним, что летом 28-летний игрок уже перенес одну операцию и с тех пор не принимал участия в матчах чемпионата России.

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