«Гамбург» ведёт переговоры с Бадштубером

Руководство «Гамбурга», ведущее поиски игроков обороны, проявляет интерес к защитнику «Баварии» Хольгеру Бадштуберу.

По информации источника, «динозавры» уже провели первый раунд переговоров с 27-летним футболистом.

Напомним, что «Гамбург» также рассматривает кандидатуру защитника дортмундской «Боруссии» Невена Суботича.