«Гамбург» ведёт переговоры с Бадштубером
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Гамбург, Бавария, Бадштубер Хольгер
Сегодня, 13:29 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь
Руководство «Гамбурга», ведущее поиски игроков обороны, проявляет интерес к защитнику «Баварии» Хольгеру Бадштуберу.
По информации источника, «динозавры» уже провели первый раунд переговоров с 27-летним футболистом.
Напомним, что «Гамбург» также рассматривает кандидатуру защитника дортмундской «Боруссии» Невена Суботича.
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