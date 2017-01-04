Агент: «Не могу обещать, что этой зимой Форсберг не покинет „РБ Лейпциг“»

Агент полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Швеции Эмиля Форсберга не стал исключать того, что его клиент может сменить клубную прописку в январе:

«Не буду упоминать названия, лишь скажу, что после великолепной первой половины сезона со мной контактировали большие клубы.

„РБ Лейпциг“ и сам на пути к тому, чтобы стать большим клубом, вскоре команда будет играть в Лиге чемпионов. Но я не могу обещать, что этой зимой Эмиль останется в „Лепциге“».

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему хавбеку проявляет «Ливерпуль».