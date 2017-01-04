Врач ЦСКА: «Состояние здоровья Акинфеева позволит играть ему до 40 лет»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов уверен, что 30-летний голкипер «армейцев» и сборной России Игорь Акинфеев еще долго сможет радовать своей игрой болельщиков, несмотря на то, что ранее вратарь дважды получал тяжелую травму - разрыв крестообразных связок колена:

«В ЦСКА многие игроки получали травмы колена, а именно разрыв крестообразных связок: дважды – Акинфеев и Нецид, Васин. Но каждый конкретный случай имел свою биомеханику. Где-то был контакт, где-то случилось неудачное приземление на опорную ногу.

Если говорить о нашем голкипере, то даже после таких тяжелых повреждений состояние его здоровья позволит играть ему до 40 лет, как и многим европейским вратарям».