Врач ЦСКА: «Состояние здоровья Акинфеева позволит играть ему до 40 лет»
Сегодня, 14:24 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов уверен, что 30-летний голкипер «армейцев» и сборной России Игорь Акинфеев еще долго сможет радовать своей игрой болельщиков, несмотря на то, что ранее вратарь дважды получал тяжелую травму - разрыв крестообразных связок колена:
«В ЦСКА многие игроки получали травмы колена, а именно разрыв крестообразных связок: дважды – Акинфеев и Нецид, Васин. Но каждый конкретный случай имел свою биомеханику. Где-то был контакт, где-то случилось неудачное приземление на опорную ногу.
Если говорить о нашем голкипере, то даже после таких тяжелых повреждений состояние его здоровья позволит играть ему до 40 лет, как и многим европейским вратарям».
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Голкипер ЦСКА и сборной России отвечает своими рекордами на критику и напоминания о длительной серии с пропущенными мячами в Лиге чемпионов.
В этом году Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей и побед в составе одного клуба в чемпионате России. Опередил легендарного Льва Яшина по количеству матчей в высшем дивизионе среди всех вратарей. Превзошёл достижения Рината Дасаева, выдав 253-й "сухарь" в карьере. Перекрыл принадлежащий Дасаеву рекорд по играм без пропущенных голов за сборную страны: матч с Румынией – 45-й, сыгранный Акинфеевым на ноль. Потрясающая статистика!
Голкипер ЦСКА и сборной России отвечает своими рекордами на критику и напоминания о длительной серии с пропущенными мячами в Лиге чемпионов.
В этом году Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей и побед в составе одного клуба в чемпионате России. Опередил легендарного Льва Яшина по количеству матчей в высшем дивизионе среди всех вратарей. Превзошёл достижения Рината Дасаева, выдав 253-й "сухарь" в карьере. Перекрыл принадлежащий Дасаеву рекорд по играм без пропущенных голов за сборную страны: матч с Румынией – 45-й, сыгранный Акинфеевым на ноль. Потрясающая статистика!
https://youtu.be/1Jb5kc0GRig
https://youtu.be/eCIfrAARb74
И нетлёнка, конечно :)
https://www.youtube.com/watch?v=7LNtodMBYpQ
У него есть супруга и двое замечательных детишек.
А "общение" со штангами - это всего лишь традиция и суеверие, ну как у Игоря в ЛЧ на удачу пропускать :)))
https://www.youtube.com/watch?v=gLiVMh49ct4
это дикая печаль....
Не зная того врач цска обрёк его ещё на один десяток !))
10+10=20 лет
43+43=86
Игарь не подкачай !)))
ему теперь все можно не опасаясь глупых допингтестов ))
Голкипер ЦСКА и сборной России отвечает своими рекордами на критику и напоминания о длительной серии с пропущенными мячами в Лиге чемпионов.
В этом году Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей и побед в составе одного клуба в чемпионате России. Опередил легендарного Льва Яшина по количеству матчей в высшем дивизионе среди всех вратарей. Превзошёл достижения Рината Дасаева, выдав 253-й "сухарь" в карьере. Перекрыл принадлежащий Дасаеву рекорд по играм без пропущенных голов за сборную страны: матч с Румынией – 45-й, сыгранный Акинфеевым на ноль. Потрясающая статистика!
Наши звонкие дать имена !!