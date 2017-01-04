«Севилья» усилится 21-летним защитником «Нанси»

Центральный защитник «Нанси» Клеман Ленгле близок к переходу в «Севилью».

Сообщается, что сторонам осталось уладить лишь некоторые формальности, и о переходе 21-летнего француза в ближайшее время будет объявлено официально.

По слухам, игрок уже заключил с «Севильей» контракт на 4.5 года. Ориентировочная стоимость трансфера - 5 млн евро плюс бонусы.