«Севилья» усилится 21-летним защитником «Нанси»
Сегодня, 14:34 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Центральный защитник «Нанси» Клеман Ленгле близок к переходу в «Севилью».
Сообщается, что сторонам осталось уладить лишь некоторые формальности, и о переходе 21-летнего француза в ближайшее время будет объявлено официально.
По слухам, игрок уже заключил с «Севильей» контракт на 4.5 года. Ориентировочная стоимость трансфера - 5 млн евро плюс бонусы.
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