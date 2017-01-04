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«Севилья» усилится 21-летним защитником «Нанси»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Нанси, Севилья, Ленгле Клеман
Сегодня, 14:34 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Центральный защитник «Нанси» Клеман Ленгле близок к переходу в «Севилью».

Сообщается, что сторонам осталось уладить лишь некоторые формальности, и о переходе 21-летнего француза в ближайшее время будет объявлено официально.

По слухам, игрок уже заключил с «Севильей» контракт на 4.5 года. Ориентировочная стоимость трансфера - 5 млн евро плюс бонусы.

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