Ибрагимович - лучший игрок Премьер-Лиги в декабре по версии болельщиков
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан, Лаллана Адам, Аспиликуэта Сезар
Сегодня, 14:44 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком Премьер-Лиги в декабре по версии болельщиков.
35-летний швед, наколотивший в первом месяце зимы 5 мячей и отдавший 3 результативные передачи, занял первое место в голосовании с показателем в 24 092 голоса.
Второе место досталось хавбеку «Ливерпуля» Адаму Лаллане (17 935 голосов). Замкнул тройку лидеров защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта (11 944 голоса).
Также на звание лучшего футболиста месяца были номинированы хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли, голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд и полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:42 Официально Бывший игрок ЦСКА Янчик стал свободным агентом 13
02 января 2017
18:37 Слухи Сейду Думбия отказался продолжать карьеру в Китае 24
Или войдите через