Рейтинг@Mail.ru

Ибрагимович - лучший игрок Премьер-Лиги в декабре по версии болельщиков

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан, Лаллана Адам, Аспиликуэта Сезар
Сегодня, 14:44 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком Премьер-Лиги в декабре по версии болельщиков.

35-летний швед, наколотивший в первом месяце зимы 5 мячей и отдавший 3 результативные передачи, занял первое место в голосовании с показателем в 24 092 голоса.

Второе место досталось хавбеку «Ливерпуля» Адаму Лаллане (17 935 голосов). Замкнул тройку лидеров защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта (11 944 голоса).

Также на звание лучшего футболиста месяца были номинированы хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли, голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд и полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:30
ответ пользователю Виталик ManUtd Rus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
07:29 Роналду может пропустить кубковый матч с «Севильей» 16
05:42 Яя Туре: «Я сосредоточен на „Манчестер Сити“» 1
Вчера
23:42 Официально Бывший игрок ЦСКА Янчик стал свободным агентом 13
21:12 Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча 12
18:24 Девич: «После 7 января будет конкретика о моём будущем» 4
18:17 Буффон признан лучшим игроком сборной Италии в 2016 году 14
12:31 Агуэро вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров «Манчестер Сити» 8
07:39 Мата: «Моуриньо сказал мне просто попытаться забить гол, создать опасный момент» 2
06:57 Ибрагимович уже забил больше голов в 2016/17, чем любой игрок МЮ за весь прошлый сезон 12
02 января 2017
18:37 Слухи Сейду Думбия отказался продолжать карьеру в Китае 24
все материалы по этой теме
Турниры