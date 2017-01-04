Ибрагимович - лучший игрок Премьер-Лиги в декабре по версии болельщиков

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком Премьер-Лиги в декабре по версии болельщиков.

35-летний швед, наколотивший в первом месяце зимы 5 мячей и отдавший 3 результативные передачи, занял первое место в голосовании с показателем в 24 092 голоса.

Второе место досталось хавбеку «Ливерпуля» Адаму Лаллане (17 935 голосов). Замкнул тройку лидеров защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта (11 944 голоса).

Также на звание лучшего футболиста месяца были номинированы хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли, голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд и полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет.