Рейтинг@Mail.ru

Марко Силва - фаворит в борьбе за тренерское кресло «Халл Сити»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Халл Сити, Силва Марко
Сегодня, 15:05 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Олимпиакоса», «Спортинга» и «Эшторила» Марко Силва является основным претендентом на пост главного тренера «Халл Сити».

Напомним, что «тигры» приняли решение расстаться с рулевым Майком Феланом из-за неудовлетворительных результатов клуба: после 20-ти туров английской Премьер-Лиги «Халл» замыкает турнирную таблицу с 13 набранными очками.

Сообщается, что еще одним кандидатом на тренерское кресло «Халла» является бывший наставник «Бирмингема» Гари Рауэтт.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
06:40 Гвардиола: «Если бы я не чувствовал, что мне нужен вызов, то остался бы в „Барселоне“» 6
04:59 Симеоне: «В Кубке Испании никогда нельзя расслабляться» 1
04:45 Клопп: «„Ливерпуль“ не может повлиять на решение Матипа не играть на Кубке Африки» 2
04:20 Венгер: «Я не видел Озила уже неделю» 19
03:22 Конте из игроков «Тоттенхэма» отметил Ваньяму 0
02:51 Фото Гвардиола: «У „Ман Сити“ нет ни истории, ни титулов „Барселоны“, „Баварии“ или МЮ» 25
02:19 Венгер: «У „Борнмута“ была слишком большая фора» 3
Вчера
19:31 Официально Пол Клемент возглавил «Суонси» 2
16:20 Слухи Пранделли может вернуться в «Фиорентину» 0
15:22 Официально Герланд сменил Клемента на посту ассистента главного тренера «Баварии» 2
все материалы по этой теме
Турниры