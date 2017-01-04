Марко Силва - фаворит в борьбе за тренерское кресло «Халл Сити»

Бывший наставник «Олимпиакоса», «Спортинга» и «Эшторила» Марко Силва является основным претендентом на пост главного тренера «Халл Сити».

Напомним, что «тигры» приняли решение расстаться с рулевым Майком Феланом из-за неудовлетворительных результатов клуба: после 20-ти туров английской Премьер-Лиги «Халл» замыкает турнирную таблицу с 13 набранными очками.

Сообщается, что еще одним кандидатом на тренерское кресло «Халла» является бывший наставник «Бирмингема» Гари Рауэтт.