Почеттино считает, что Гвардиоле не хватает смиренности

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что смирение - один из основных компонентов успешной работы наставников в АПЛ, намекнув на отсутствие ее у рулевого «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы:

«Когда вы переезжаете на работу в другое место - это всегда тяжело. Премьер-Лига сильно отличается от других чемпионатов.

Вы не поймете, насколько здесь сложно, пока сами не поработаете здесь. Люди недооценивают АПЛ. Они считают, что здесь по-прежнему играют с помощью одних забросов, что футбол здесь низкосортный, что в среду здесь выходной. Но это совсем не так.

Если вы приезжаете сюда и недостаточно смиренны, чтобы осознать, что вам придется усердно работать, то вы будете разочарованы.

При этом Гвардиола - один из лучших тренеров в мире. Вполне нормально, что ему нужно время, чтобы воплотить свои идеи в жизнь».