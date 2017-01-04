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Почеттино считает, что Гвардиоле не хватает смиренности

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Почеттино Маурисио , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 16:34 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что смирение - один из основных компонентов успешной работы наставников в АПЛ, намекнув на отсутствие ее у рулевого «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы:

«Когда вы переезжаете на работу в другое место - это всегда тяжело. Премьер-Лига сильно отличается от других чемпионатов.

Вы не поймете, насколько здесь сложно, пока сами не поработаете здесь. Люди недооценивают АПЛ. Они считают, что здесь по-прежнему играют с помощью одних забросов, что футбол здесь низкосортный, что в среду здесь выходной. Но это совсем не так.

Если вы приезжаете сюда и недостаточно смиренны, чтобы осознать, что вам придется усердно работать, то вы будете разочарованы.

При этом Гвардиола - один из лучших тренеров в мире. Вполне нормально, что ему нужно время, чтобы воплотить свои идеи в жизнь».

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Сегодня 16:46, редактировал Сегодня 16:54
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