Маттеус: «В схеме Анчелотти для Мюллера нет подходящей позиции»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Маттеус Лотар , Мюллер Томас
Сегодня, 16:55 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус полагает, что нападающий «Баварии» Томас Мюллер имеет мало шансов быть игроком стартового состава в этом сезоне:
«Мюллеру будет очень тяжело вернуть себе место в стартовом составе во второй половине сезона.
В схеме Анчелотти для него нет подходящей позиции.
Роббен лучше подходит для игры на правом фланге, а с оттянутым форвардом они не играют.
Они играют с атакующим полузащитником, который действует позади Левандовски, и думаю, Алькантара - правильный выбор для этой роли. Он куда более гибкий, чем Мюллер».
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