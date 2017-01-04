Итурбе перешёл в «Торино»
Сегодня, 17:38 | Источник: ФК "Торино" | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Ромы» Хуан Итурбе перешел в «Торино». 23-летний парагваец подписал контракт с туринцами, к которым перешел на правах аренды. У «Торино» есть право выкупа за 13 млн евро. Итурбе интересовался в том числе «Зенит». Также «Торино» выкупил у «Ромы» Яго Фальке примерно за 6 млн евро.
Другие материалы по теме:
Вчера
20:27 Официально Ндиди перейдёт в «Лестер» 0
14:01 Официально Фото ПСЖ объявил о переходе Дракслера 11
10:59 Официально Фото Ринкон сменил «Дженоа» на «Ювентус» 16
01:44 Официально Фото Сын Хенрика Ларссона стал игроком НЕК 3
02 января 2017
22:34 Официально Бартон присоединился к «Бернли» 3
13:45 Официально «Бешикташ» подпишет Бабела 1
Или войдите через