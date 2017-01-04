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Итурбе перешёл в «Торино»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферы, Торино, Рома
Сегодня, 17:38 | Источник: ФК "Торино" | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Ромы» Хуан Итурбе перешел в «Торино». 23-летний парагваец подписал контракт с туринцами, к которым перешел на правах аренды. У «Торино» есть право выкупа за 13 млн евро. Итурбе интересовался в том числе «Зенит». Также «Торино» выкупил у «Ромы» Яго Фальке примерно за 6 млн евро.

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