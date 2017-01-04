Итурбе перешёл в «Торино»

Нападающий «Ромы» Хуан Итурбе перешел в «Торино». 23-летний парагваец подписал контракт с туринцами, к которым перешел на правах аренды. У «Торино» есть право выкупа за 13 млн евро. Итурбе интересовался в том числе «Зенит». Также «Торино» выкупил у «Ромы» Яго Фальке примерно за 6 млн евро.