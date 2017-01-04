Эвра может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра может вернуться в Англию, но не в «Вест Хэм», как сообщалось ранее, а в «Манчестер Юнайтед», где провел уже девять сезонов. 35-летний француз рассматривает возможность смены команды, а наставник МЮ Жозе Моуриньо нуждается в опытном игроке в обороне.