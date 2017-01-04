Эвра может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Ман Юнайтед, Эвра Патрис
Сегодня, 17:42 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра может вернуться в Англию, но не в «Вест Хэм», как сообщалось ранее, а в «Манчестер Юнайтед», где провел уже девять сезонов. 35-летний француз рассматривает возможность смены команды, а наставник МЮ Жозе Моуриньо нуждается в опытном игроке в обороне.
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