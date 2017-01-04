Дешам: «Вальбуэна всегда входил в примерно 50 игроков, за которыми мы следим»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Лион, Франция, Вальбуэна Матье, Дешам Дидье
Сегодня, 17:58 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что все еще рассчитывает на полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна, который не играл в сборной с октября 2015 года.
«Я рад, что Вальбуэна набирает форму. Он получает удовольствие от игры и вносит свой вклад в результат. У Матье всегда был характер. Он сейчас стал более свободен в мыслях, лучше концентрируется на футболе. Матье всегда был в списке тех, кого я могу вызвать. Он входит в примерно 50 игроков, за которыми мы следим. Но не забывайте, что кто-то в сборную приходит, кто-то ее покидает. Это постоянный процесс».
Другие материалы по теме:
Или войдите через