Дешам: «Вальбуэна всегда входил в примерно 50 игроков, за которыми мы следим»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что все еще рассчитывает на полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна, который не играл в сборной с октября 2015 года.

«Я рад, что Вальбуэна набирает форму. Он получает удовольствие от игры и вносит свой вклад в результат. У Матье всегда был характер. Он сейчас стал более свободен в мыслях, лучше концентрируется на футболе. Матье всегда был в списке тех, кого я могу вызвать. Он входит в примерно 50 игроков, за которыми мы следим. Но не забывайте, что кто-то в сборную приходит, кто-то ее покидает. Это постоянный процесс».