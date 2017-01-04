В Китае готовы предложить за Бакку 30 млн евро
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Гуанчжоу Эвергранд, Шанхай Шэньхуа, Бакка Карлос
Сегодня, 18:32 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Милана» Карлос Бакка, которым интересовались в Англии, может оказаться в Китае. Интерес к колумбийцу проявляют «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Шэньхуа». За Бакку в Китае готовы предложить 30 млн евро. В нынешнем сезоне в Серии А форвард провел 14 матчей, забив шесть голов.
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Плюс года уже,даже на следующий год не продадим и за 20 мультов))
А если и еще кружанет галя китайцев,хоты бы на 40 млн,продавать надо не думая!