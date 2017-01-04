В Китае готовы предложить за Бакку 30 млн евро

Нападающий «Милана» Карлос Бакка, которым интересовались в Англии, может оказаться в Китае. Интерес к колумбийцу проявляют «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Шэньхуа». За Бакку в Китае готовы предложить 30 млн евро. В нынешнем сезоне в Серии А форвард провел 14 матчей, забив шесть голов.