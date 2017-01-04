Колоджейчак стал игроком менхенгладбахской «Боруссии»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, Боруссия М, Севилья, Колоджейчак Тимоти
Сегодня, 18:47 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Севильи» Тимоти Колоджейчак перешел в менхенгладбахскую «Боруссию». Экс-игрок «Лиона» подписал контракт с немецким клубом до 2021 года.
«Колоджейчак именно такой игрок, который нам был нужен для укрепления обороны. Мы очень рады, что контракт подписан», - отметил спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль.
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