Колоджейчак стал игроком менхенгладбахской «Боруссии»

Защитник «Севильи» Тимоти Колоджейчак перешел в менхенгладбахскую «Боруссию». Экс-игрок «Лиона» подписал контракт с немецким клубом до 2021 года.

«Колоджейчак именно такой игрок, который нам был нужен для укрепления обороны. Мы очень рады, что контракт подписан», - отметил спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль.