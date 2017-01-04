«Вест Хэм» готов заплатить 8 млн евро за Дефо
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Сандерленд, Дефо Джермейн
Сегодня, 19:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Вест Хэм» предпримет новую попытку подписать нападающего «Сандерленда» Джермейна Дефо. «Черные коты» отклонили первое предложение лондонцев. Теперь за 34-летнего игрока «Вест Хэм» готов заплатить 8 млн евро.
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