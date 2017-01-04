Апелляция на дисквалификацию Фернандиньо отклонена

«Манчестер Сити» попытался обжаловать дисквалификацию полузащитника Фернандиньо на четыре матча. Однако Футбольная ассоциация (ФА) отклонила апелляцию «горожан» на удаление бразильца в матче чемпионата Англии с «Бернли» (2:1). Таким образом, Фернандиньо пропустит матчи с «Вест Хэмом» в кубке и чемпионате, а также игры с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом».