Апелляция на дисквалификацию Фернандиньо отклонена
Сегодня, 19:54 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
«Манчестер Сити» попытался обжаловать дисквалификацию полузащитника Фернандиньо на четыре матча. Однако Футбольная ассоциация (ФА) отклонила апелляцию «горожан» на удаление бразильца в матче чемпионата Англии с «Бернли» (2:1). Таким образом, Фернандиньо пропустит матчи с «Вест Хэмом» в кубке и чемпионате, а также игры с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом».
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