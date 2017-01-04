Челлино продал половину акций «Лидса»

Владелец «Лидса» Массимо Челлино, который не раз был наказан Футбольной ассоциацией, продал часть акций клуба. Он продал 50 процентов акцией итальянскому бизнесмену Андреа Радриццани. Напомним, Челлино владеет «Лидсом» с апреля 2014 года.