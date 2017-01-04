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Челлино продал половину акций «Лидса»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: события, Лидс
Сегодня, 20:02 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Владелец «Лидса» Массимо Челлино, который не раз был наказан Футбольной ассоциацией, продал часть акций клуба. Он продал 50 процентов акцией итальянскому бизнесмену Андреа Радриццани. Напомним, Челлино владеет «Лидсом» с апреля 2014 года.

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