Челлино продал половину акций «Лидса»
Сегодня, 20:02 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Владелец «Лидса» Массимо Челлино, который не раз был наказан Футбольной ассоциацией, продал часть акций клуба. Он продал 50 процентов акцией итальянскому бизнесмену Андреа Радриццани. Напомним, Челлино владеет «Лидсом» с апреля 2014 года.
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