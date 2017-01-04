«Челси» хочет подписать полузащитника «Аталанты»

Стремящийся усилить состав «Челси» намерен приобрести у «Аталанты» полузащитника Франка Кесси. Переговоры по трансферу 20-летнего игрока продолжаются. Лондонцы хотят приобрести его уже в январе, тогда как «Аталанта» надеется удержать игрока до лета.