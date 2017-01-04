«Челси» хочет подписать полузащитника «Аталанты»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Аталанта, Кесси Франк
Сегодня, 20:07 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Стремящийся усилить состав «Челси» намерен приобрести у «Аталанты» полузащитника Франка Кесси. Переговоры по трансферу 20-летнего игрока продолжаются. Лондонцы хотят приобрести его уже в январе, тогда как «Аталанта» надеется удержать игрока до лета.
Другие материалы по теме:
19:47 Слухи «Вест Хэм» готов заплатить 8 млн евро за Дефо 3
19:36 Слухи «Тоттенхэм» отказался продавать Алли за 56 млн евро 7
18:32 Слухи В Китае готовы предложить за Бакку 30 млн евро 18
17:42 Слухи Эвра может вернуться в «Манчестер Юнайтед» 7
14:34 Слухи «Севилья» усилится 21-летним защитником «Нанси» 0
13:29 Слухи «Гамбург» ведёт переговоры с Бадштубером 0
12:36 Слухи МЮ претендует на хавбека «Марселя» Диарра 10
12:00 Слухи Суботич может продолжить карьеру в «Гамбурге» 0
Или войдите через