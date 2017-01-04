Арвеладзе ушёл из «Маккаби»
Сегодня, 21:38 | Источник: ФК "Маккаби" ТА | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе покинул свой пост. Руководство клуба разорвало контракт с 43-летним специалистом по обоюдному согласию. Ранее Арвеладзе связывали с возможной работой в «Краснодаре».
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