Брэдли: «„Суонси“ нужно больше бойцов и победителей»

Бывший главный тренер «Суонси» Боб Брэдли раскритиковал валлийскую команду.

«Между болельщиками и клубом есть проблема доверия. Это нужно улучшать. Нужно работать и над командой. Ей нужно больше победителей, больше бойцов, больше парней, которые хотят развиваться. Клуб не смог найти замену ряду важных игроков, которые ушли в последние полтора года».