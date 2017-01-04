Рейтинг@Mail.ru

Брэдли: «„Суонси“ нужно больше бойцов и победителей»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Суонси Сити, Брэдли Боб
Сегодня, 21:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Бывший главный тренер «Суонси» Боб Брэдли раскритиковал валлийскую команду.

«Между болельщиками и клубом есть проблема доверия. Это нужно улучшать. Нужно работать и над командой. Ей нужно больше победителей, больше бойцов, больше парней, которые хотят развиваться. Клуб не смог найти замену ряду важных игроков, которые ушли в последние полтора года».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
17:58 Дешам: «Вальбуэна всегда входил в примерно 50 игроков, за которыми мы следим» 2
17:53 Энрике: «Суарес, Неймар и Месси вышли из отпуска в лучшей форме, чем ушли» 35
17:03 Кэйхилл: «Мне не наплевать на рекорды» 5
16:55 Маттеус: «В схеме Анчелотти для Мюллера нет подходящей позиции» 8
16:46 Маротта: «„Ювентус“ ищет топ-полузащитника на следующий сезон» 9
16:34 Почеттино считает, что Гвардиоле не хватает смиренности 8
16:23 Анчелотти: «Видаль перейдёт в „Челси“? Это нонсенс» 9
13:53 Агент: «Не могу обещать, что этой зимой Форсберг не покинет „РБ Лейпциг“» 0
12:11 Пранделли: «В Испании все клубы используют одну тактическую схему» 3
11:50 Конте: «Венгер и Моуриньо злятся из-за лидерства „Челси“, а не из-за календаря» 45
все материалы по этой теме
Турниры