Брэдли: «„Суонси“ нужно больше бойцов и победителей»
Сегодня, 21:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Бывший главный тренер «Суонси» Боб Брэдли раскритиковал валлийскую команду.
«Между болельщиками и клубом есть проблема доверия. Это нужно улучшать. Нужно работать и над командой. Ей нужно больше победителей, больше бойцов, больше парней, которые хотят развиваться. Клуб не смог найти замену ряду важных игроков, которые ушли в последние полтора года».
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