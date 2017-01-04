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«Тоттенхэм» - «Челси»: стартовые составы

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм0 : 0ЧелсиЧелси
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:11 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Челси» на матч 20-го тура чемпионата Англии.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Алдервейрелд, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дайер, Кейн.
Запас: Ворм, Сон, Триппьер, Сиссоко, Виммер, Винкс, Дэвис.

«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Матич, Азар, Педро, Канте, Коста.
Запас: Бегович, Иванович, Фабрегас, Зума, Виллиан, Батшуайи, Чалоба.

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