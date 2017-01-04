«Тоттенхэм» - «Челси»: стартовые составы
Сегодня, 22:11 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Челси» на матч 20-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Алдервейрелд, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дайер, Кейн.
Запас: Ворм, Сон, Триппьер, Сиссоко, Виммер, Винкс, Дэвис.
«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Матич, Азар, Педро, Канте, Коста.
Запас: Бегович, Иванович, Фабрегас, Зума, Виллиан, Батшуайи, Чалоба.
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В запасе козырь в виде Фабрегаса.