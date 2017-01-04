«Реал» - «Севилья»: стартовые составы
Сегодня, 22:15 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Севильи» на матч Кубка Испании.
«Реал»: Касилья, Марсело, Начо, Карвахаль, Варан, Модрич, Кроос, Родригес, Каземиро, Асенсио, Мората.
Запас: Навас, Бензема, Коэнтрау, Мариано Диас, Иско, Данило, Эдегор.
«Севилья»: Рико, Рами, Меркадо, Мариано, Эскудеро, Насри, Иборра, Н’Зонзи, Гансо, Витоло, Корреа.
Запас: Сиригу, Краневиттер, Вьетто, Бен-Еддер, Кийотаке, Сарабиа, Пареха.
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Ну или сразу внести в стартовый состав )
Ну или сразу внести в стартовый состав )
В соперниках Севилья вообще то, а не Осасуна.
Или на судью надеются.
Для Севильи будет норм.
Ну или сразу внести в стартовый состав
Тот самый Гансо?
Ну или сразу внести в стартовый состав )