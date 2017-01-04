Бакка отказался от зарплаты в 10 млн евро в Китае
Сегодня, 22:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Агент нападающего «Милана» Карлоса Бакки Серхио Барила подтвердил, что его клиент отказался от предложения из Китая, где ему обещали зарплату 10 млн евро.
«Некоторые китайские клубы интересовались Карлосом. Но он счастлив в „Милане“ и хочет остаться. В этом клубе он хочет побеждать и брать трофеи».
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